Ющенко после обеда слетает на разговор с Саркози

11:03, 20 февраля 2008
Политика
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Вечером глава государства вернется в Киев

Сегодня во второй половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит краткосрочный визит во Французскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Париже В.ЮЩЕНКО встретится с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ.

Планируется, что сегодня вечером глава Украинского государства вернется в Киев.

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