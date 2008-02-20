Ющенко после обеда слетает на разговор с Саркози
11:03, 20 февраля 2008Политика
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Вечером глава государства вернется в Киев
Сегодня во второй половине дня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит краткосрочный визит во Французскую Республику.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Париже В.ЮЩЕНКО встретится с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ.
Планируется, что сегодня вечером глава Украинского государства вернется в Киев.
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