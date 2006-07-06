БЮТ не отдаст свои голоса за Мороза
19:34, 06 июля 2006Политика
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Фракция не будет участвовать в голосовании
Фракция БЮТ не будет участвовать в голосовании по выборам председателя Верховной Рады.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат, член фракции БЮТ Виталий ЧЕПИНОГА.
«Мы не будем участвовать в голосовании», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что его фракция не будет участвовать в голосовании по спикеру.
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