Регионалы довели число ”антинатовских” шариков до полсотни
10:44, 20 февраля 2008Политика
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Трибуна и президиум - заблокированы
Трибуна и президиум Верховной Рады Украины заблокированы народными депутатами из фракции Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находится около 200 депутатов из разных фракций.
Также зал украшают около 50 воздушных шариков синего и желтого цветов с надписями «НАТО – нет!» и флаги Украины. Двери президиума парламента заблокированы креслами.
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