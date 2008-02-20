Регионалы довели число ”антинатовских” шариков до полсотни

Трибуна и президиум Верховной Рады Украины заблокированы народными депутатами из фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находится около 200 депутатов из разных фракций.

Также зал украшают около 50 воздушных шариков синего и желтого цветов с надписями «НАТО – нет!» и флаги Украины. Двери президиума парламента заблокированы креслами.