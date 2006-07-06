Мороз: если не я, то кто?
19:06, 06 июля 2006Политика
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Заявление лидера СПУ в Верховной Раде
Лидер СПУ Александр МОРОЗ заявляет, что кроме него никто не объединит нынешнюю Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, с трибуны парламента он сказал: «Я не хочу быть руководителем такого парламента, когда его сектора враждуют». В то же время А.МОРОЗ подчеркнул: «Я знаю, что кроме меня никто эти два сектора не объединит».
Он сказал: «Я бы никому не пожелал быть на моем месте при такой дискуссии».
А.МОРОЗ еще раз отметил, что создавалась специальная «конструкция», чтобы разрушить Коалицию демократических сил через несколько месяцев.
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