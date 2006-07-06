Мороз: если не я, то кто?

Лидер СПУ Александр МОРОЗ заявляет, что кроме него никто не объединит нынешнюю Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, с трибуны парламента он сказал: «Я не хочу быть руководителем такого парламента, когда его сектора враждуют». В то же время А.МОРОЗ подчеркнул: «Я знаю, что кроме меня никто эти два сектора не объединит».

Он сказал: «Я бы никому не пожелал быть на моем месте при такой дискуссии».

А.МОРОЗ еще раз отметил, что создавалась специальная «конструкция», чтобы разрушить Коалицию демократических сил через несколько месяцев.