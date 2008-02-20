Сербия не пустит спортсменов из Косово на Олимпиаду в Пекине?

Сербы разрабатывают план возвращения Косово. Они уверяют, силовых методов пока применять не будут. Однако и не скрывают и разочарования заседанием Совета Безопасности ООН, на котором не удалось принять постановления по этому вопросу, сообщает СТБ.

Теперь сербы надеются заручиться поддержкой ОБСЕ и тех стран, которые не поддерживают независимости Косово. Сербы планируют не допустить косовских спортсменов к самостоятельному участию в Олимпиаде в Пекине.

Самодостаточность Косово официально поддержали пока шесть государств: США, Франция, Великобритания, Турция, Австралия и Афганистан. Значительно больше стран - против отделения края от Сербии.