БЮТ не видит никакого компромисса в отставке Яценюка

Народный депутат Антон ЯЦЕНКО (фракция БЮТ) считает, что политические силы должны достигнуть компромисса для разблокирования работы Верховной Рады, не поднимая вопроса об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

Такое мнение А.ЯЦЕНКО высказала сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я не считаю, что отставка ЯЦЕНЮКА будет способствовать достижению компромисса. ЯЦЕНЮК является самодостаточным председателем Верховной Рады, и он справляется с возложенными на него обязанностями», – сказал А.ЯЦЕНКО.

При этом народный депутат подчеркнул, что для отставки председателя Верховной Рады не существует никаких оснований. «Для отставки должны быть очень веские аргументы, которых, как я понимаю, на сегодняшний день нет», - пояснил он.

Народный депутат также рассчитает, что лидеры парламентских фракций продолжат консультации по согласованию позиций для разблокирования работы Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов снова поднимет вопрос об отставке А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады.

По его словам, А.ЯЦЕНЮК как председатель ВР не выполняет требования оппозиции и нормы регламента. При этом, отвечая на вопрос, как В.ЯНУКОВИЧ лично относится к возможной отставке А.ЯЦЕНЮКА, лидер ПР сказал: «негативно».