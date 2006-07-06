Янукович: сегодня мы увидим новую коалицию
18:58, 06 июля 2006Политика
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Он считает, что спикер будет избран
Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что председатель Верховной Рады будет избран сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
На вопрос, будет ли изменен формат коалиции, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что конфигурацию новой коалиции “увидим во время голосования”.
Отвечая на вопрос, за кого будет голосовать его фракция: члена Партии регионов Николая АЗАРОВА или лидера СПУ Александра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы выдвинули своего кандидата, мы сейчас будем считать голоса и думаю, что нам хватит голосов».
«По моему мнению, сегодня будет избран председатель ВР», - добавил он.
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