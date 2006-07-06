Янукович: сегодня мы увидим новую коалицию

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что председатель Верховной Рады будет избран сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

На вопрос, будет ли изменен формат коалиции, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что конфигурацию новой коалиции “увидим во время голосования”.

Отвечая на вопрос, за кого будет голосовать его фракция: члена Партии регионов Николая АЗАРОВА или лидера СПУ Александра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы выдвинули своего кандидата, мы сейчас будем считать голоса и думаю, что нам хватит голосов».

«По моему мнению, сегодня будет избран председатель ВР», - добавил он.