”Наша Украина” не проголосует за спикера, но будет тянуть паровоз

Фракция «Наша Украина» не будет участвовать в голосовании по выборам председателя Верховной Рады, сообщил журналистам лидер фракции Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Мы не будем принимать участия в голосовании».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что депутаты фракции «Наша Украина» не будут брать бюллетени для голосования.

Комментируя сложившуюся в парламенте ситуацию, он отметил, что, «очевидно, где-то мы что-то не доработали, где-то существуют неувязки». «Нам нужно думать о том, как двигаться дальше: или укреплять коалицию, или двигаться в сторону совсем другой коалиции, но уже очевидно, что ни интересы 190 депутатов не могут быть проигнорированы, ни интересы 200 депутатов не могут проигнорированы. А дело сводится к простому: где в этой игре на данный момент социалисты – они на Майдане, они ли за Майданом», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

На уточняющий вопрос журналистов, где именно находится «Наша Украина», он ответил: «Мы в паровозе, мы все равно тянем этот паровоз. И сцена в вагонах, и периодически в эту сцену заходят одни, сходят с нее другие, а мы все равно должны тянуть этот паровоз».

Как известно, на должность спикера от СПУ предложена кандидатура Александра МОРОЗА, от Партии регионов – Николая АЗАРОВА.