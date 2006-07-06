Мороз надеется на ”толковых технологов” Партии регионов

«У меня совесть чиста перед избирателями, перед Украиной. Я понимаю, на что я иду», заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ, отвечая в парламенте на вопрос члена фракции СПУ Иосифа ВИНСКОГО, как он будет смотреть в глаза избирателям, которые голосовали за него, и которых он «предал».

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ сказал, что если у Партии регионов есть «толковые технологи», а он убежден, что такие у них есть, «то они подумают, как голосовать». «Потому что Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) не пройдет (на должность спикера) хотя бы потому, что он не совсем твердо понимает украинский язык или пользуется украинским языком», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что не снимает своей кандидатуры на председателя Верховной Рады и предлагает парламенту «определиться путем голосования».

По словам А.МОРОЗА, была специально разработана «конструкция» с предложением таких кандидатур на высшие должности, чтобы Коалиция демократических сил в ближайшее время распалась.