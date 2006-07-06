Лидер СПУ Александр МОРОЗ не будет снимать свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, потому что уверен, что его фракция за него проголосует и не будет поддерживать другого кандидата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил с трибуны парламента.

Он сказал: «Я не буду снимать свою кандидатуру, потому что я знаю, что за меня моя фракция проголосует, а значит - не проголосует за кого-то другого».

По словам А.МОРОЗА, у него есть доказательства, что «на высших должностных местах пребывание таких харизматичных людей как Петр Алексеевич (ПОРОШЕНКО – УНИАН) и Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН) обязательно приведет к созданию гремучей смеси», что в конечном результате «будет означать развал коалиции через несколько месяцев». По его мнению, «эта конструкция, очевидно, спланирована» (речь идет о самовыдвижении этих двух кандидатур). Лидер СПУ напомнил о событиях, которые произошли в сентябре прошлого года (коррупционный скандал, который привел к отставке правительства Ю.ТИМОШЕНКО, П.ПОРОШЕНКО с должности секретаря СНБО и еще ряда высокопоставленных должностных лиц – УНИАН), и попросил народных депутатов вспомнить, «с какими фигурами» те события были связаны.

А.МОРОЗ напомнил о противостоянии между Ю.ТИМОШЕНКО и П.ПОРОШЕНКО. Он считает, что избрание опять этих двух людей на высшие должности в государстве приведет к тому, что «катастрофа повторится, но еще с худшими последствиями».

Он отметил, что его вряд ли изберут председателем ВР, но он убежден, что фракция СПУ за него проголосует.

На вопрос депутата от БЮТ Олега БИЛОРУСА, готов ли он и фракция СПУ проголосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, А.МОРОЗ ответил: «Я гарантирую 32 с половиной голоса за ее кандидатуру, если коалиция будет существовать и председатель парламента будет от коалиции (в составе фракции СПУ 33 депутата - УНИАН)». При этом А.МОРОЗ сослался на слова П.ПОРОШЕНКО, который говорил, что формат коалиции может быть изменен.

Как сообщал УНИАН, П.ПОРОШЕНКО снял свою кандидатуру с баллотирования на должность спикера. От Партии регионов на эту должность предлагается кандидатура Николая АЗАРОВА.