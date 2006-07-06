Мороз не будет снимать свою кандидатуру
Лидер СПУ уверен, что фракция проголосует за него
Лидер СПУ Александр МОРОЗ не будет снимать свою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, потому что уверен, что его фракция за него проголосует и не будет поддерживать другого кандидата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил с трибуны парламента.
Он сказал: «Я не буду снимать свою кандидатуру, потому что я знаю, что за меня моя фракция проголосует, а значит - не проголосует за кого-то другого».
По словам А.МОРОЗА, у него есть доказательства, что «на высших должностных местах пребывание таких харизматичных людей как Петр Алексеевич (ПОРОШЕНКО – УНИАН) и Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН) обязательно приведет к созданию гремучей смеси», что в конечном результате «будет означать развал коалиции через несколько месяцев». По его мнению, «эта конструкция, очевидно, спланирована» (речь идет о самовыдвижении этих двух кандидатур). Лидер СПУ напомнил о событиях, которые произошли в сентябре прошлого года (коррупционный скандал, который привел к отставке правительства Ю.ТИМОШЕНКО, П.ПОРОШЕНКО с должности секретаря СНБО и еще ряда высокопоставленных должностных лиц – УНИАН), и попросил народных депутатов вспомнить, «с какими фигурами» те события были связаны.
А.МОРОЗ напомнил о противостоянии между Ю.ТИМОШЕНКО и П.ПОРОШЕНКО. Он считает, что избрание опять этих двух людей на высшие должности в государстве приведет к тому, что «катастрофа повторится, но еще с худшими последствиями».
Он отметил, что его вряд ли изберут председателем ВР, но он убежден, что фракция СПУ за него проголосует.
На вопрос депутата от БЮТ Олега БИЛОРУСА, готов ли он и фракция СПУ проголосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, А.МОРОЗ ответил: «Я гарантирую 32 с половиной голоса за ее кандидатуру, если коалиция будет существовать и председатель парламента будет от коалиции (в составе фракции СПУ 33 депутата - УНИАН)». При этом А.МОРОЗ сослался на слова П.ПОРОШЕНКО, который говорил, что формат коалиции может быть изменен.
Как сообщал УНИАН, П.ПОРОШЕНКО снял свою кандидатуру с баллотирования на должность спикера. От Партии регионов на эту должность предлагается кандидатура Николая АЗАРОВА.