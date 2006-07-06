На должность председателя предложили 2 кандидатуры

Фракция Партии регионов выдвинула на должность председателя Верховной Рады Украины кандидатуру Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пленарном заседании парламента представитель фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, ссылаясь на решение фракции.

Фракция «Наша Украина» предложила кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента член этой фракции Вячеслав КОВАЛЬ.

Он отметил, что де-юре коалиция еще существует, поэтому, в соответствии с договоренностями, выдвигается кандидатура П.ПОРОШЕНКО.