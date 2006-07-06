Парламент приступил к избранию спикера
16:08, 06 июля 2006Политика
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О комитетах еще не договорились
Парламент начал рассмотрение вопроса об избрании председателя Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, открывая вечернее заседание парламента, председательствующий на заседании Иван БОКИЙ сообщил, что в связи с тем, что принято решение перенести на завтра рассмотрение вопроса о перечне и функциях комитетов, парламент переходит к следующему вопросу – избранию председателя Верховной Рады Украины.
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