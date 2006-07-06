Депутату от Партии регионов отрезали уши и нос
15:58, 06 июля 2006Политика
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Пострадавшему предстоит несколько серьезных операций
В Харькове неизвестные напали на депутата райсовета от Партии Регионов. Депутат райсовета Московского района и одновременно владелец одного из Харьковских ресторанов попал в городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова с отрезанными ушами, носом и изрезанными ягодицами.
По словам врачей, депутату предстоит перенести несколько серьезных операций, передает Forum.
В милицию никаких заявлений пострадавший не писал.
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