Депутату от Партии регионов отрезали уши и нос

В Харькове неизвестные напали на депутата райсовета от Партии Регионов. Депутат райсовета Московского района и одновременно владелец одного из Харьковских ресторанов попал в городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова с отрезанными ушами, носом и изрезанными ягодицами.

По словам врачей, депутату предстоит перенести несколько серьезных операций, передает Forum.

В милицию никаких заявлений пострадавший не писал.

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