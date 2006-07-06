Винский назвал Мороза ”ублюдком”

Член СПУ Иосиф Винский не исключает, что, возможно, в пятницу во время заседания политсовета СПУ лидер Александр Мороз и другие депутаты будут исключены из партии.

Об этом он заявил в среду в кулуарах Верховной рады.

Отвечая на вопрос, готов ли сам Винский покинуть ряды соцпартии, он ответил: "Нет, я буду бороться за партию".

На вопрос, готов ли он сложить депутатский мандат, Винский отметил: "Не эти ублюдки мне его давали". На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду Мороза, он ответил: "Его в том числе".

"Украинская правда"