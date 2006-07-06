Ответственность за целостность коалиции ложится на Мороза

Социалисты, которые отказываются голосовать за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность спикера Верховной Рады, несут ответственность за целостность коалиции. Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом заявил народный депутат Борис БЕСПАЛИЙ.

«Социалисты в этом голосовании несут ответственность за целостность только что созданной коалиции. Сейчас действия их лидера ставят целостность коалиции под угрозу», - сказал народный депутат.

«Наша Украина» всегда выступала за то, чтобы все происходило в точном соответствии с регламентом, говорит Б.БЕСПАЛЫЙ.

«В целом не суть важно, состоится голосование сегодня или завтра», - отметил он.

«Это голосование может стать проверкой дееспособности коалиции. Насколько партнеры по коалиции являются ответственными по отношению друг к другу, насколько они придерживаются подписанного соглашения», - сказал он.

«Наша Украина» всегда была надежным партнером, который придерживался своих обязательств перед партнерами. Всегда их выполняла и в части голосований. Того же мы ожидаем и от наших партнеров-социалистов», - отметил БЕСПАЛЫЙ.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявил сегодня, что часть депутатов его фракции не будут голосовать за кандидатуру представителя “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

МОРОЗ сказал, что данный вопрос рассматривался на заседании фракции СПУ и, «к сожалению, часть депутатов высказалась, что за кандидатуру ПОРОШЕНКО голосовать не будут, поскольку вполне очевидной является перспектива заложения того конфликта, который привел к развалу власти в прошлый раз, и это та же провокация, о которой хорошо осведомлен Президент в беседах, встречах, и не только нашей стороной».