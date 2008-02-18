Ющенко обозвал руководителей МВД евнухами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточной работу милиции по улучшению дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая сегодня на коллегии Министерства внутренних дел, В.ЮЩЕНКО заметил, что за последние полтора месяца есть сдвиги, которым можно аплодировать. В основном это касается прав и свобод людей. Кое-что, по его словам, сделано и в улучшении дорожной ситуации. «За последний месяц мы спасли 150 жизней», - сказал Президент. При этом он сослался на статистику о гибели людей в ДТП. В то же время глава государства считает, что такая динамика является низкой и наблюдается не во всех регионах.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что и дальше будет контролировать ситуацию в этой области: «Я с этим буду бороться каждый день, делать все, чтобы дорога была безопасной». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его целью является еще раз обратить внимание руководства МВД на то, что они должны ежедневно демонстрировать, что правила дорожного движения одинаковы для всех. «Что вы, наконец, стали останавливать машины даже с донецкими номерами, что у вас появилась сила, мораль, что вы являетесь государственными служащими, а не евнухами. Я не могу терпеть вашу бездеятельность», - заявил Президент.

«Правила дорожного движения должны быть одни для всех», - еще раз подчеркнул Президент.