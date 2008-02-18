Лукашенко о Косово: поздно песни петь

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что независимость Косово стала результатом применения Европой двойных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал сегодня в интервью телеканалу Russia Today и информационному агентству «РИА Новости».

«Так проблемы не решаются. Европа ведет себя в этом плане (я не говорю об американцах) даже в нашем европейском доме несолидно. Сплошные двойные стандарты. Они упрекают нас, прежде всего Россию, что неправильная позиция по Абхазии, по Южной Осетии, Приднестровью. А это что - правильно? Поэтому все эти рассуждения, которые идут от нас и от России, абсолютно справедливы. Но еще раз подчеркиваю – поздно, процесс давно начался, он уже заканчивается. Мы «бьем по хвостам», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает, что в 1999 году международное сообщество должно было более активно противостоять американской агрессии против Югославии и тем самым предотвратить распад страны. «Тогда надо было защищать Югославию. Я очень хорошо знал ту ситуацию – России тогда не стоило больших усилий противостоять той агрессии, которая осуществлялась против братского нам народа», - добавил он.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, «тогда надо было не допустить дележки Балкан, и тогда надо было защищать Югославию».

«Сегодня поздно «песни петь». Процесс уже начался давно, он идет. Черногория ушла, другие республики ушли. Оставалось Косово. Это же продолжение того раскола. Мы потеряли свое влияние там уже давно. Нам нельзя было этого допустить – и сегодня не было бы вопросов по независимости. Можем ли мы повлиять на этот процесс? Нет, мы не можем, давайте скажем об этом откровенно», - подчеркнул Президент Беларуси.