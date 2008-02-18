Ющенко поедет в Днепропетровскую область

19 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, план поездки предусматривает ознакомление Президента с ходом реконструкции стадиона «Металлург» ФК «Днепр» и участие в торжественном открытии автомагистрали Харьков – Симферополь – Севастополь на участке Перещепино – Новомосковск.

Планируется также, что глава государства посетит ГП «НПО «Павлоградский химический завод», где ознакомится с выполнением мероприятий Программы утилизации твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22 согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях и утилизации боеприпасов, непригодных для дальнейшего использования и хранения в ВСУ.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, ожидается, что Президент примет участие в закладке храма на месте разрушенного взрывом газа жилого дома по ул. Мандриковской, 127 в Днепропетровске.