Горбулин советует Дрижчаному подать в суд на друга Президента

И.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН считает, что председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ должен обратиться в суд по поводу статьи в газете “Україна молода”.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве: “Мое мнение, и я об этом сказал ДОРОШЕНКО (главный редактор “України молодої” Михаил ДОРОШЕНКО – УНИАН), что все, что было напечатано в его газете, не имеет подтверждения, фактологии”.

“Приводятся факты, которые можно толковать и так, и сяк, и на 180 градусов наоборот”, - добавил В.ГОРБУЛИН.

“Я считаю, что ДРИЖЧАНОМУ нужно подать в суд, потому что проблема сама по себе не решится”, - отметил и.о. секретаря СНБО.

По его словам, в публикации речь идет о профессионализме И.ДРИЖЧАНОГО как председателя СБУ и других руководителей службы. “По моему мнению, идет продуманная дискредитация СБУ, с чем согласиться невозможно”, - добавил он.

“Если дело зашло так далеко, пусть это решит суд. Это моя позиция – я ее высказал и Президенту, и ДОРОШЕНКО, и ДРИЖЧАНОМУ”, - отметил В.ГОРБУЛИН.

Как сообщал УНИАН, в публикации в газете “Україна молода” под заглавием “Под “крышей” СБУ”, опубликованной 24 июня, утверждалось, что якобы председатель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ пытается наладить на всякий случай контакты с представителями бело-синих политических сил и также представителями прежнего режима. Автор статьи приводит якобы список лиц, с которыми общался И.ДРИЖЧАНЫЙ, и отмечает, что “все эти контакты - элементы неутешительной картины под названием «деградация СБУ».

«О деградации как очередном «де-» в развитии главной спецслужбы страны - после декоммунизации, деКГБизации, девоенизации - говорят сами работники СБУ. И не только говорят - пытаются бить в колокола, пишут докладные руководству ведомства, правительства и государства. Другое дело, что, скажем, глава Секретариата Президента О.РЫБАЧУК находится с И.ДРИЖЧАНЫМ в весьма приязненных отношениях, и поэтому письма от сознательных и честных офицеров на Банковой по большей части игнорируются, или же до Президента, которому они адресованы, не доходят», отмечалось также в публикации газеты “Україна молода”.

3 июня глава Секретариата Президента Украины О.РЫБАЧУК и руководитель СБУ И.ДРИЖЧАНЫЙ обратились к главному редактору газеты “Україна молода”, внештатному советнику Президента М.ДОРОШЕНКО с просьбой предоставить материалы и документы, которые якобы стали поводом для публикации газеты с критикой руководителей СБУ.

Также И.ДРИЖЧАНЫЙ попросил Генпрокуратуру проверить факты, изложенные газетой относительно СБУ, и дать им правовую оценку.

Кроме того, в открытом письме И.ДРИЖЧАНОГО главному редактору газеты М.ДОРОШЕНКО председатель СБУ заявил о клеветническом характере статьи и попросил ее опровергнуть.