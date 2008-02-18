В Севастополе из-за холодов отменили занятия в школах

В Севастополе из-за недостаточного температурного режима с сегодняшнего дня, предварительно на неделю, приостановлен учебный процесс во всех школах города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

Он добавил, что сегодня в связи с отсутствием надлежащего давления природного газа остановлена работа 7 котельных города. По его словам, при температуре воздуха минус 13 градусов (на аппаратном совещании прозвучала информация, что в районе Чернореченского водохранилища ночью температура составляла минус 20 градусов - УНИАН) городу необходимо 2 млн. 400 тыс. кубометров газа в сутки, тогда как город сейчас может отбирать 1 млн. 70 тыс. кубометров газа.

Как сообщила УНИАН заместитель начальника управления образования и науки горгосадминистрации Жанна СЛЮСАР, температура воздуха в классах в большинстве школ не превышает 10 градусов тепла (в некоторых школах - 4-7 градусов тепла), и даже если в какой-то из школ и тепло, то есть температура плюс 17 градусов, все равно они закрываются согласно приказу начальника управления.

Ж.СЛЮСАР выразила надежду, что благодаря подобному профилактическому мероприятию не придется приостанавливать учебный процесс в связи с достижением эпидемического порога по простудным заболеваниям.