Винский подает в отставку

Народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что подает в отставку с должности первого секретаря Политсовета СПУ в связи с тем, что председатель СПУ Александр МОРОЗ “фактически поддержал линию на развал Коалиции демократических сил, организовал нарушение решения Политсовета СПУ на заседании фракции СПУ в Верховной Раде”.

Как говорится в заявлении И.ВИНСКОГО, переданном агентству УНИАН пресс-службой Соцпартии, “6 июля фракция СПУ в Верховной Раде Украины большинством голосов (19 против 10) проголосовала за решение, направленное на отказ от голосования за кандидатуру от "Нашей Украины" на должность председателя Верховной Рады Украины (кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО - УНИАН)”.

По убеждению И.ВИНСКОГО, “такое голосование противоречит духу и букве Соглашения о создании Коалиции демократических сил, которое было парафировано мной лично как уполномоченным представителем СПУ на переговорах, подписано председателем СПУ А.МОРОЗОМ и всеми 33 народными депутатами от СПУ.

Решение фракции противоречит четырем единогласно проголосованным решениям Политсовета СПУ, которые однозначно были выражены за создание Коалиции демократических сил”.

“Обосновывая свою антипартийную позицию, часть народных депутатов - членов фракции СПУ и лично председатель СПУ А.МОРОЗ прикрывали ее системой абсурдных, надуманных, необоснованных аргументов. Цель этих аргументов - скрыть настоящие намерения части фракции, которые заключаются в попытке создать коалицию с Партией регионов.

То, что через фракцию реализуется другой вариант Коалиции, подтверждает и искусственное затягивание решения, абсолютно очевидного решения, на последнюю минуту, а также система скоординированных заявлений и действий части депутатов, направленных на развал Коалиции демократических сил. На позицию Николая РУДЬКОВСКОГО, Ярослава МЕНДУСЯ, Александра БАРАНОВСКОГО я неоднократно обращал внимание А.МОРОЗА и Политсовета СПУ”, заявляет И.ВИНСКИЙ.

Как заявил И.ВИНСКИЙ, он понимает, что “от позиции фракции СПУ зависит не только судьба партии, но и судьба Украины, судьба миллионов людей. Фракция подвергла сомнению европейский вектор развития Украины, последующую демократизацию общественной жизни, то, на что была направлена деятельность СПУ на протяжении последнего времени. Я член СПУ со дня ее основания. Вместе с партией прошел непростой путь. Сегодня для меня очевидным является предательство партии, предательство тех миллионов граждан Украины, которые нам верили и за нас голосовали. Личной моей трагедией является то, что я уже не могу доверять А.МОРОЗУ как лидеру СПУ, как человеку, рядом с которым я шел 15 лет, которого я поддерживал во всем, причем брал на себя наиболее грязную и неблагодарную работу”.

Вместе с тем, отметил И.ВИНСКИЙ, он как первый секретарь Политсовета СПУ “исчерпал все политические возможности влияния на ситуацию” и не может дальше “прикрывать перерождение части верхушки партии, а по морально-этическим мотивам не может поддерживать сценарий приведения к власти Партии регионов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, А.МОРОЗ заявил, что часть депутатов его фракции не будут голосовать за кандидатуру представителя “Наша Украина” П.ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

Он сказал журналистам, что это вопрос рассматривался на заседании фракции СПУ. «К сожалению, часть депутатов высказалась о том, что за кандидатуру ПОРОШЕНКО голосовать не будут, поскольку вполне очевидна перспектива закладки того конфликта, который привел к развалу власти в прошлый раз, и это та же провокация относительно, которой хорошо информирован Президент в беседах, во встречах, и не только нашей стороной», добавил А.МОРОЗ.