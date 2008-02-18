Провозглашение независимости Косово - подарок сепаратистам всех стран?

Научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр СУШКО считает, что одобрение парламентом Косово декларации о независимости края создает опасный прецедент.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“На сегодняшний день ситуация зашла в тупик, и ее решение происходит путем создания опасного прецедента, который угрожает основам мирового порядка, сложившегося после 1991 года, особенно в той части мира”, - сказал эксперт.

А.СУШКО считает, что это “огромный подарок” сепаратистам во всех странах.

В то же время, по его мнению, прямой связи здесь нет, и у ни одной страны или другой самопровозглашенной территории нет шансов на международное признание независимости. “Но это значительный толчок, дополнительная аргументация для сепаратистских движений разного содержания и направления”, - добавил эксперт.

При этом А.СУШКО отметил, что одобрение парламентом Косово декларации о независимости не является сюрпризом, и все возможные последствия многократно анализировались.

“Ситуация накануне этого события сложилась таким образом, что, с одной стороны, многие понимают, какого джина выпускают из бутылки, с другой стороны - на данный момент нет никакого другого сценария решения этой ситуации”, - сказал он, добавив, что в свое время косоварам практически была обещана независимость, и именно этим определялась их абсолютно бескомпромиссная позиция на переговорах.

По убеждению А.СУШКО, многие склоняются принять это решение из-за того, что в противном случае немедленно произойдет взрыв на Балканах и, фактически, разрушится мир, так тяжело в свое время достигнутый. “Так произошло потому, что в свое время была избрана ошибочная стратегия, связанная с признанием того, что косовские албанцы являются наиболее пострадавшей стороной в конфликтах 90-х годов, и потому она должна быть вознаграждена, в данном случае - независимостью по беспрецедентному сценарию, ведь ни одной другой территории в Европе не было разрешено таким образом самоопределиться”, - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что албанцы уже имеют свое государство и, соответственно, речь идет о создании второго албанского государства в Европе, что также является беспрецедентным случаем, если не считать времен создания двух Германий.

А.СУШКО прогнозирует, что позиция Украины относительно ситуации вокруг Косово будет выжидательной. “Скорее, это будет выжидательная позиция и наблюдения за тем, как будет происходить де-факто процесс перехода к независимости Косово, как это признают другие государства, как будет происходить процесс включения Косово в международные организации. Я уверен, что Украина не будет среди первой группы стран, которые признают независимость Косово”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

Накануне, 16 февраля, министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление в Косово полицейской миссии в составе 1800 человек. Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможно для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН в Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС - против признания, в частности, выступает Кипр.