”УкрГаз-Энерго” поехало отчитываться в Москву

Сегодня в Москве проходит заседание наблюдательного совета ЗАО "УкрГаз-Энерго". Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

По его словам, члены наблюдательного совета заслушали и приняли к сведению отчет председателя правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игоря ВОРОНИНА о результатах хозяйственной деятельности ЗАО "УкрГаз-Энерго" в первом полугодии 2006 года.

Как отметил в своем выступлении И.ВОРОНИН, в период до 30 июня 2006 года компания импортировала в Украину 11 млрд. 486,0 млн. куб. м природного газа, из них 5 млрд. 86,5 млн. куб. м поставлено потребителям Украины, приблизительно 4 млрд. 271 млн. куб. м – переданы НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерним предприятиям.

При этом он отметил, что фактически свою хозяйственную деятельность компания начала с 17 марта текущего года – после получения лицензии НКРЭ на осуществление деятельности по поставкам газа по нерегулируемому тарифу потребителям Украины.

Также И.ВОРОНИН в своем выступлении отметил, что во исполнение условий контракта от 2 марта 2006 года между ЗАО «УкрГаз-Энерго» и "РосУкрЭнерго АГ" в период с 30 марта по 30 июня 2006 года компанией был оплачен импортированный природный газ в объеме 7,5 млрд. куб. м на общую сумму 711 млн. долл. Указанная сумма перечислена компании "РосУкрЭнерго АГ" в строгом соответствии с условиями контракта.

В заседании наблюдательного совета "УкрГаз-Энерго" принимают участие Александр РЯЗАНОВ (председательствует), Александр МЕДВЕДЕВ, Александр БОЛКИСЕВ, Андрей ГАЛУЩАК, Николай ГОНЧАРУК и Дмитрий ЕГЕРЬ.

Напомним, что в состав наблюдательного совета "УкрГаз-Энерго" входят 8 человек – по четыре с каждой из сторон-акционеров компании – НАК "Нафтогаз Украины" и «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. Создание этого СП предусматривала договоренность от 4 января 2006 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно поставок российского газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

«УкрГаз-Энерго» поставляет природный газ промышленным потребителям Украины со 2-го квартала 2006 года по единственной цене 655 грн./1.000 куб. м (включая все действующие налоги и сборы). ДК «Газ Украины» и другие газотрейдеры реализуют потребителям импортированный газ по цене 670 грн./1.000 куб. м.