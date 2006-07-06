В Крыму стартует фестиваль КаZантип-2006

С 15 июля по 26 августа в селе Поповка под Евпаторией пройдет традиционный летний фестиваль КаZантип (Республика Z).

Об этом УНИАН сообщили организаторы проекта.

По информации организаторов, 45 дней принимать гостей и участников КаZантипа будут 10 танцполов. Торжественное открытие молодежной республики состоится 22 июля на главной сцене КаZантипа, где для собравшихся будет играть известный европейский музыкант и продюсер Timo MAAS.

Планируется, что официальными участниками КаZантипа-2006 станут такие музыканты, как MIA (Одесса), Jenya Muse (Санкт-Петербург), Dos Buratinos (Пермь), Nina Kraviz (Москва), Frio (Германия), Johan Faber (Германия), Гарри ШУМОВ (Львов) и другие.

Кроме того, с 26 по 31 июля в рамках Республика Z состоятся дни казантипской высокой моды Kazantip fashion week. "Высокая мода в лице молодых и именитых дизайнеров из разных государств и их высоких моделей будет показывать свои реализованные изощренные фантазии и фрик-коллекции", - заверили организаторы КаZантипа. Среди участников Kazantip fashion week: Иван АЙПЛАТОВ (Беларусь), который делает коллекцию для телевизионного проекта Comedy Club, Антон САЛТАНОВ (деревянная одежда), Маша ГАВРИЛОВА (светящаяся одежда), Юля СИНДРЕВИЧ (венецианские мотивы), МиниМакс (одежка для инопланетян) и др.

Планируется, что на КаZантипе-2006 многоразовая виза (пропуск) будет стоить 60 долларов (действует на все время проведения фестиваля), одноразовая виза от 10 до 15 долларов США (войти на территорию фестиваля можно только 1 раз, время пребывания не ограничено). Как и в прошлые годы, бесплатное участие в фестивале гарантирует наличие сделанного по всем казантипским правилам желтого чемодана.