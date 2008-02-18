Огрызко хочет от Евросоюза значительно больше, чем дают сейчас

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРИЗКО отмечает, что Украина хочет получить от ЕС больше, чем Европейскую политику соседства (ЕПС).

Об этом он заявил 17 ноября поздно вечером журналистам в Брюсселе.

“Честно говоря, мы бы хотели иметь больше чем Европейская политика соседства, и даже больше чем Европейская политика соседства “плюс”, поскольку мы, конечно, можем сравнивать Украину с другими странами (участницами ЕПС - УНИАН), но Украина - европейская страна, Украина имеет европейскую перспективу и Украина хочет быть более близкой к Европе”, - сказал украинской министр.

Он отметил, что сейчас, в процессе переговоров с ЕС о новом усиленном соглашении один из вопросов, который рассматривается сторонами, - это определение специального пути для Украины в ЕС.

В.ОГРИЗКО также выразил надежду что политическую часть нового соглашения между Украиной и ЕС удастся согласовать еще до конца словенского президентства в Евросоюзе (в июне 2008 года - УНИАН).

“Главная проблема остается - как ускорить переговоры по второй части, я имею в виду, экономической”, - сказал он, отметив, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС официально начнутся лишь сегодня - во время визита комиссара ЕС по вопросам торговли Питера МЕНДЕЛЬСОНА в Киев.

Как сообщал УНИАН, Украина уже неоднократно заявляла о желании выйти из ЕПС и получить перспективу членства в ЕС.

Переговоры о новом усиленном соглашении между Украиной и ЕС начались 5 марта 2007 года. Новое соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действует которого подходит к концу. Главным положением нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС после окончательного присоединения Украины к Мировой организации торговли (СОТ) - ратификации решения о вступлении в СОТ украинским парламентом. Украина также надеется добиться в новом соглашении политической ассоциации с ЕС.