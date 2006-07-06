Регионы готовят конкурента Порошенко

Фракция Партии регионов может предложить на должность вице-спикера кандидатуру Николая АЗАРОВА и собственную кандидатуру на должность председателя Верховной Рады, сказал журналистам один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Е.КУШНАРЕВА, решения фракция еще не принимала. По его словам, как только парламент подойдет к рассмотрению данного вопроса, “регионалы” попросят объявить перерыв, соберутся и примут решение. “Если процедура выдвижения кандидатур будет не сегодня, то тогда фракция соберется вечером и на завтра решение будет готово”, - добавил он.

Депутат не исключил, что фракция Партии регионов выдвинет собственную кандидатуру на должность председателя ВР. На вопрос, будет ли это кандидатура лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА, Е.КУШНАРЕВ ответил: «Я не готов сказать, кто это будет».

В то же время он заметил, что Партия регионов может вообще не принимать участия в голосовании, если не будет предложена ее собственная кандидатура. По его мнению, если в коалиции есть большинство, они должны это продемонстрировать. При этом Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что мешать проводить голосование никто не будет.

Также он сообщил, что во время переговоров обсуждались разные варианты пакетного голосования - от пакета “председатель ВР и первый вице-спикер” до широкого пакета, в который будут включены должности председателя ВР, его заместителей и председателей комитетов. Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что на данный момент окончательного решения еще нет.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор не готов проект постановления о перечне и функциях комитетов ВР, Е.КУШНАРЕВ заметил, что идет техническое согласование документа.