Часть социалистов не будет голосовать за Порошенко

Лидер фракции Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что часть депутатов его фракции не будут голосовать за кандидатуру представителя “Наша Украина” Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил журналистам, что это вопрос рассматривался на заседании фракции СПУ. «К сожалению, часть депутатов высказалась о том, что за кандидатуру ПОРОШЕНКО голосовать не будут, поскольку вполне очевидна перспектива закладки того конфликта, который привел к развалу власти в прошлый раз, и это та же провокация, относительно которой хорошо информирован Президент в беседах, во встречах, и не только нашей стороной», сказал А.МОРОЗ.