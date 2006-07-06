У Горбулина есть интерес, который он будет отстаивать ”правдами и неправдами”
13:02, 06 июля 2006Политика
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Об этом он сказал на пресс-конференции
И.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН поддерживает создание в Украине оперативно-тактического ракетного комплекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГОРБУЛИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Моя точка зрения – мы должны иметь оперативно-тактические ракеты, и для этого в Украине есть все возможности», - сказал В.ГОРБУЛИН.
Он отметил, что есть соответствующее решение СНБО, которое предусматривает работу над этим проектом.
«Я буду способствовать реализации этого проекта всеми правдами и неправдами», - сказал и.о. секретаря СНБО.
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