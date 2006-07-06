У Горбулина есть интерес, который он будет отстаивать ”правдами и неправдами”

И.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН поддерживает создание в Украине оперативно-тактического ракетного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГОРБУЛИН сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Моя точка зрения – мы должны иметь оперативно-тактические ракеты, и для этого в Украине есть все возможности», - сказал В.ГОРБУЛИН.

Он отметил, что есть соответствующее решение СНБО, которое предусматривает работу над этим проектом.

«Я буду способствовать реализации этого проекта всеми правдами и неправдами», - сказал и.о. секретаря СНБО.