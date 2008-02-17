Скандал в Житомирском облсовете: ”захват власти” и ”анафема”

Председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ заявляет, что ее обращение к Совету национальной безопасности и обороны относительно ситуации в облсовете передано в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 15 февраля на собрании депутатов облсовета при участии прокуратуры и судебных исполнителей.

"14 февраля я как председатель Житомирского облсовета получила письмо от первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в котором четко сказано, что мое обращение относительно незаконного захвата власти в Житомирском облсовете, а также помещения и незаконного изготовления второй печати передано на персональное рассмотрение генеральному прокурору Украины уже от Совета национальной безопасности и обороны", - отметила она.

При этом И.СИНЯВСКАЯ сообщила, что ряд документов (копии постановлений судов, исполнительных производств, актов и т.п. - УНИАН) передан для изучения и предоставления оценки Министерству юстиции и Совету судей Киева, и она ожидает сообщения от этих инстанций относительно правовой оценки ситуации в облсовете.

И.СИНЯВСКАЯ также отметила, что действует в правовом поле, и те функции, которые запрещено ей выполнять судебным решением, с 14 февраля возложены на ее заместителя Николая ОЛЕЩЕНКО (в том числе созыв и ведение сессии облсовета - УНИАН), а она выполняет функции менеджера облсовета согласно Кодексу законов о труде как неуволенное должностное лицо.

"Если кто-то думает, что собрание депутатов облсовета можно превратить в собрание по объявлению анафемы И.СИНЯВСКОЙ, то хочу вас разочаровать: я буду ждать юридического вывода, подписанного генпрокурором, и тогда буду принимать решение", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета от БЮТ и “Нашей Украины” большинством голосов (49 из 95) избрали нового председателя облсовета - лидера фракции БЮТ Виталия ФРАНЦУЗА.

15 февраля на сессии облсовета депутаты большинством голосов путем тайного голосования проголосовали за отставку заместителей председателя облсовета И.СИНЯВСКОЙ.

"На сессии облсовета проголосовано за сложение полномочий заместителей председателя облсовета Владимира ПЕХОВА (лидера фракции Партии регионов в облсовете), Николая ОЛЕЩЕНКО (фракция Блока Литвина) и Михаила ЧИГИРЯ (КПУ)", - сообщил депутатам В.ФРАНЦУЗ результаты голосования.