Тимошенко еще не знает, кто она - власть или оппозиция

В состав контрольных комитетов Верховной Рады должна входить оппозиция и быть там в большинстве, считает лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с парламентской трибуны, в то же время она отметила, что это не означает, что в состав комитетов с контрольными функциями не могут входить представители парламентского большинства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, коалиция предлагает обменяться первыми заместителями председателей комитетов, и там, где председателем комитета ВР будет представитель коалиции, его заместителем должен быть представитель оппозиции, и наоборот.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коалиции и оппозиции планируется отдать по 15 комитетов. По ее словам, оппозиция будет возглавлять, в частности, Комитет по вопросам регламента; Комитет по вопросам свободы слова; Комитет по вопросам национальных меньшинств; Комитет по контролю за деятельностью правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины; Комитет по контролю за экологической политикой и природопользованием; Комитет по контролю за осуществлением правосудия в государстве; Комитет по контролю по вопросами приватизации; Комитет по контролю за государственной регуляторной политикой, защитой промышленников, предпринимателей и инвесторов; Комитет по контролю за деятельностью государственных монополий, национальных акционерных компаний, государственных банков и управлением государственными корпоративными правами; Комитет по контролю за государственными тендерами; Комитет по контролю за энергетической безопасностью и энергосбережением, и это далеко не исчерпывающий перечень.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила о договоренности относительно принятия закона, который усилит контрольные функции Счетной палаты, возглавляемой представителем оппозиции.

По ее мнению, все это необходимо предусмотреть в законе о комитетах, чтобы “раз и навсегда” закрепить за оппозицией и властью комитеты, и чтобы не надо было возвращаться к этому вопросу всякий раз.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО высказалась за внесения изменений в регламент ВР, которые бы позволили оппозиции несколько раз в месяц формировать повестку дня пленарных заседаний парламента.

Также она сказала, что коалиция готова пойти на то, чтобы временные следственные комиссии ВР создавались, как и ранее, 150-ю голосами депутатов, но изъять норму, по которой необходимо 226 голосов для внесения данного вопроса в повестку дня.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила готовность принять закон об оппозиции, который разработает сама оппозиция.

Она обратила внимание на то, что впервые в истории независимой Украины возможная будущая власть не просто хочет наделить оппозицию всеми контролирующими правами, а дать оппозиции возможность написать концепцию этих прав и возможностей. «Мы (коалиция – УНИАН) берем обязательство это поддержать. Хочу вам сказать, что очень верно подмечено, что пока не проголосованы председатель Верховной Рады, премьер-министр, министры, мы не можем констатировать, кто в стране стал властью, а кто стал оппозицией. И нет никаких гарантий, как пройдут голосования. И мы все это хорошо знаем», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, нарабатывая соответствующие предложения, БЮТ делал это, как для себя. «Считайте, что мы создавали эти права для оппозиции, понимая, что мы можем быть оппозицией, и помня, какие у нас были права, когда мы 10 лет были в оппозиции и имели право только палатки ставить и, простите, языками ляпать в микрофон и на митингах. Мы хотим изменить эту систему раз и навсегда», - подчеркнула она.