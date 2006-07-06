Ющенко просит Еханурова повлиять на Семенюк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ с просьбой принять меры относительно обеспечения Фондом государственного имущества выполнения программы приватизации и предусмотренных государственным бюджетом на 2006 год поступлений.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соответствующем письме главы государства говорится: «Учитывая низкий уровень поступления средств от приватизации государственного имущества и дивидендов на долю акций корпоративных прав государства, а также недостаточную подготовку объектов к продаже, прошу принять меры относительно обеспечения Фондом государственного имущества выполнения программы приватизации и предусмотренных государственным бюджетом на 2006 год поступлений и информировать меня о результатах».