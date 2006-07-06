Спикера и его заместителей будут избирать тайным голосованием

Соглашением о принципах работы политических сил в парламенте предусмотрено, что избрание председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя спикера будет происходить согласно Конституции и регламента ВР, то есть путем тайного голосования путем вбрасывания бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в соглашении речь идет о том, что за фракцией Партии регионов закрепляется должность заместителя председателя ВР, который будет выполнять функции организации и обеспечения контроля за работой парламента.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, соглашение предусматривает, что в течение недели будет создана рабочая группа из представителей всех фракций ВР и представителей Секретариата Президента, которая подготовит перечень органов государственной власти с контрольными функциями, должности в которых будут занимать политические силы, не вошедшие в состав коалиции.

По словам лидера Партии регионов, в соглашении предусмотрено, что назначение и увольнение председателей государственных администраций должно проводиться после консультаций правительства и Секретариата Президента с советами соответствующих регионов.

Также соглашением предусмотрено, что на протяжении 10 дней после утверждения состава Кабинета Министров Украины должно быть прекращено совместительство депутатского мандата с другими видами деятельности, сообщил В.ЯНУКОВИЧ.