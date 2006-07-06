Верховная Рада ушла на перерыв

11:36, 06 июля 2006
Политика
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Депутаты соберутся в 12.30

В РАБОТЕ ПАРЛАМЕНТА ОБЪЯВЛЕН ПЕРЕРЫВ ДО 12.30

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