Тимошенко ощутила исторический момент

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО назвала историческими сегодняшние договоренности власти и оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам, что коалиция демократических сил сформировала свои предложения для Партии регионов как оппозиционной силы относительно того, как должны распределяться функции между властью и оппозицией.

“Мы считаем, что сегодня действительно исторический момент, потому что мы коренным образом изменяем распределение функций между властью и оппозицией”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что власть должна осуществлять стратегическое планирование жизни страны и воплощать его в жизнь и отвечать за результаты этой работы, а оппозиция должна получить все без исключения контрольные функции за тем, что делает власть.

Лидер БЮТ подчеркнула, что именно такая концепция легла в основу договоренностей.

Она напомнила, что оппозиции предложено было создать контрольные комитеты Верховной Рады, которые будут контролировать ту или иную сферу деятельности власти. Также оппозиции отходит должность вице-спикера и председателя Счетной палаты.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что БЮТ наработал проект закона об оппозиции, который расширяет права оппозиции относительно контроля и привлечения власти к ответственности до пределов, которые практически делают оппозицию реальным государственным институтом контроля за властью, соблюдением властью Конституции и законов, оппозиция получает влияние на построение политики в Украине.

«Я считаю, что сегодня сделан исторический шаг, и сейчас мы попробуем все эти имеющиеся концептуальные наработки довести до логического завершения, создать проекты всех необходимых документов и принять их в (сессионном) зале», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.