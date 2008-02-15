Шуфрич рассказал, почему не взял бы орден у Ющенко

“Я же мог сейчас рассказать о 18 уголовных дел, возбужденных против меня, но это уже старая история, она уже никого не интересует”, - заявил нардеп-регионал Нестор Шуфрич в эфире телевизионного шоу “Дуэль» на ТРК Украина, однако продолжил никому не интересную историю. «Закончилось приблизительно также, как дело Бориса Колесникова», - констатировал нардеп. - Так вот я хочу вам сказать, правда, ордена не дали, но я бы орден и не взял.

Знаете, почему бы я не взял орден у Ющенко? Потому что я 23 января, когда он был на своей инаугурации, вышел на Майдан, и сказал – это будет беда. Кстати, первым сказал не я. А тогда, когда он, если я не ошибаюсь, 23 ноября выперся на трибуну Верховного Совета, и левой рукой поклялся на Библии в верности украинскому народу, тогда старожилы и священники сказали – в Украину идет беда. И, к сожалению, оказались правы. Поэтому я имею право сказать, что Ющенко – это беда Украины. И мы еще в этом сегодня не раз убедимся”.