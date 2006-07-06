Верховная Рада возобновила работу

В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ НАЧАЛОСЬ УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

Практически все требования, которые выдвигала фракция Партии регионов, удовлетворены в результате переговорного процесса, и сегодня нет оснований для продолжения блокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, участники переговорного процесса поняли, что и власть, и оппозиция должны иметь свои права. «Система должна работать. Сильная оппозиция будет лишь тогда, когда она будет иметь права», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.