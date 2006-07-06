Турчинов хочет, чтобы Янукович был счастлив и не голоден

Фракция Блока Юлии Тимошенко принимает участие в переговорах по пропорциональному распределению комитетов Верховной Рады, но при этом может обеспечить голосование в сессионном зале парламента даже без разблокирования трибуны ВР (сессионный зал с 27 июня блокирует фракция Партии регионов – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, фракция БЮТ “хоть сейчас” готова обеспечить технически голосование в сессионном зале, “независимо от того, голодает Партия регионов или занимается йогой”.

По мнению БЮТ, сказал А.ТУРЧИНОВ, Партия регионов требует не только должностей для себя, блокируя сессионный зал, но и пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, коллеги по коалиции настаивают на продолжении переговоров с Партией регионов. «Пожалуйста, давайте продолжим переговоры… Чтобы они остались счастливыми и не голодными», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ заметил, что можно пойти на пропорциональное распределение комитетов ВР, но это, по его мнению, сужает права оппозиции, поскольку регламент предусматривает пропорциональное распределение комитетов, но не предусматривает того, что оппозиции будет отдана должность вице-спикера и председателя Счетной палаты. Поэтому, сказал он, если идти по регламенту, оппозиция не может претендовать на эти должности.

Также А.ТУРЧИНОВ отметил, что пока рановато говорить о количественном показателе комитетов, которые могут быть отданы оппозиции, поскольку сначала необходимо определиться с общим перечнем комитетов, а уже потом принимать решение, сколько из них может получить оппозиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сообщил, что вчера рабочая группа, которая заседала на уровне юристов и экспертов от всех фракций и групп парламента, наработала согласованный вариант распределения комитетов ВР. По словам Е.КУШНАРЕВА, предлагается создать в парламенте этого созыва 30 комитетов, из них 16 отдать большинству, 14 – оппозиции.