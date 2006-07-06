Регионы блокируют, БЮТ заседает
09:29, 06 июля 2006Политика
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Ситуация в Верховной Раде
Фракция Партии регионов продолжает блокирование трибуны, президиума и правительственной и судейской лож в сессионном зале Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты, блокирующие президиум, читают газеты. На столе президиума размещены два мегафона.
Сейчас в кинозале парламента проходит заседание фракции Блока Юлии Тимошенко.
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