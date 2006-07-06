Регионы блокируют, БЮТ заседает

Ситуация в Верховной Раде

Фракция Партии регионов продолжает блокирование трибуны, президиума и правительственной и судейской лож в сессионном зале Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, депутаты, блокирующие президиум, читают газеты. На столе президиума размещены два мегафона. Сейчас в кинозале парламента проходит заседание фракции Блока Юлии Тимошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter