Партия регионов решила ковать железо, пока горячее

Фракция Партии регионов предлагает в апреле этого года провести всеукраинский референдум относительно возможного присоединения Украины к НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета ВР заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, фракция уже зарегистрировала соответствующий проект постановления парламента. Он отметил, что этим проектом предусмотрено, что все действия, касающиеся вступления Украины в НАТО могут приниматься только после проведения всеукраинского референдума, а также рекомендуется Президенту Украины рассмотреть вопрос о подписании указа о проведении в апреле такого референдума.