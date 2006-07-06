Порошенко не собирается дружить с Тимошенко

Представитель "Нашей Украины" Петр ПОРОШЕНКО надеется на эффективное сотрудничество с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО в случае ее избрания премьер-министром.

Об этом он заявил в эфире программы "Точка зрения" Первого национального канала, отвечая на вопрос о его отношениях с Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы не идем в коалицию дружить, общаться, мы идем совместно работать. У нас есть огромная надежда, что эта совместная работа будет эффективной, и моя, и Юлии Владимировны", - цитирует П.ПОРОШЕНКО “Украинская правда”.

На вопрос, будет ли парламент "опорой правительства", П.ПОРОШЕНКО ответил, что "парламент не будет никому опорой, парламент – это остров демократии, где будут решаться важнейшие вопросы для жизнедеятельности государства".

"В рамках коалиционного соглашения обозначены рамки сотрудничества парламента, коалиции и правительства, я также уверен, что в условиях политической реформы – повышения роли парламента – Верховная Рада будет играть важную роль в жизнедеятельности государства", - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Что касается политреформы, то он считает ее несовершенной и выразил убеждение, что в парламенте будет создана конституционная комиссия, и политреформа будет доработана.

"Работа по внесению изменений в Конституцию начнется с первого дня, и она будет работать на консолидацию общества", - сказал П.ПОРОШЕНКО.