Херсон - территория русского языка без НАТО

Депутаты Херсонского областного совета приняли решения об обеспечении на территории области норм Конституции Украины о внеблоковом статусе государства и признании региона «территорией без НАТО».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 54 депутата, против – 10. Еще один депутат воздержался, а двое не принимали участия в голосовании.

Сегодня же Херсонский областной совет принял решение о признании русского языка региональным на территории области.

За принятие этого решения проголосовали 46 депутатов, против – 25, еще двое воздержались.

Обсуждение вопроса продолжалось почти полтора часа.

Как сообщили УНИАН в секретариате облсовета, принято решение «Об обеспечении выполнения на территории Херсонской области Европейской хартии о языках в части признания русского языка региональным» и поручено областной государственной администрации до 1 сентября разработать проект программы развития русского языка и вынести его на рассмотрение сессии.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Херсонский городской совет не смог принять решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Областной совет насчитывает 85 депутатов. Наибольшая по количеству фракция Партии регионов имеет 28 депутатов. У БЮТ в облсовете 19 мандатов, у «Нашей Украины» - 9, у Компартии – 7, Народного блока Литвина – 6, Соцпартии – 5, КПРС – 5, Блока Наталии Витренко – 5.

Председатель совета Владимир ДЕМЁХИН является председателем облорганизации Партии регионов.