Сегодня определится соперник сборной Италии по финалу

Сегодня в результате полуфинального матча между сборными Франции и Португалии на Чемпионате мира по футболу определится соперник сборной Италии по финалу, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Проигравший поборется со сборной Германии за бронзовые медали.

Финал ЧМ-2006 состоится в воскресенье, 9 июля, в Берлине.

Как сообщал УНИАН, сборная Италии вышла в финал Чемпионата мира по футболу, обыграв в полуфинальном матче сборную Германии со счетом 2:0.