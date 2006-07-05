Сегодня определится соперник сборной Италии по финалу
19:40, 05 июля 2006Политика
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Финал ЧМ-2006 состоится в воскресенье
Сегодня в результате полуфинального матча между сборными Франции и Португалии на Чемпионате мира по футболу определится соперник сборной Италии по финалу, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Проигравший поборется со сборной Германии за бронзовые медали.
Финал ЧМ-2006 состоится в воскресенье, 9 июля, в Берлине.
Как сообщал УНИАН, сборная Италии вышла в финал Чемпионата мира по футболу, обыграв в полуфинальном матче сборную Германии со счетом 2:0.
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