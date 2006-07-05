Пенчук намерен дойти до Верховного Суда

Потерпевший, который проходил по делу экс-главы Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА, Борис ПЕНЧУК намерен в ближайшее время оспорить в суде постановление Генеральной прокуратуры Украины о закрытии этого уголовного дела.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Как отметил Б.ПЕНЧУК, в суд он обратится, как только получит от Генпрокуратуры постановление о закрытии данного дела, о чем вчера он написал в Генпрокуратуру.

«Буду оспаривать решение в суде, дойду до Верховного Суда. Я молчать не буду… Я буду это делать так, как это положено по закону», - подчеркнул Б.ПЕНЧУК, добавив при этом, что «я очень не хотел закрытия уголовного дела на уровне досудебного следствия». Если бы суд, предположил Б.ПЕНЧУК, хотя бы начал рассматривать уголовное дело, «все бы так не закрылось».

Говоря об уголовном деле в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА, Б.ПЕНЧУК сказал, что, по его мнению, нынешний народный депутат от Партии регионов рассчитывал на то, что уголовное дело в отношении его будет очень быстро закрыто. «Когда представители правящей партии (имеется в виду «Наша Украина») встречались с представителями Р.АХМЕТОВА, Б.КОЛЕСНИКОВ рассчитывал уже тогда, что он будет свободен. На очной ставке - уже сегодня говорить можно, дело закрыто - он предлагал любые суммы денег ради того, чтобы его выпустили. Он лично мне предлагал в присутствии моего адвоката, в присутствии ФЕДУРА (Андрей ФЕДУР являлся адвокатом Б.КОЛЕСНИКОВА – УНИАН) - вот назови любую сумму, я все оплачу», - утверждает Б.ПЕНЧУК.

При этом он отметил, что в момент предложения денег Б.КОЛЕСНИКОВЫМ в ситуацию вмешался А.ФЕДУР, «и он начал дергать Б.КОЛЕСНИКОВА за руку: не вздумай с ним договариваться».

По мнению Б.ПЕНЧУКА, в данной ситуации «проигрывал не кто-то, а проигрывал бы А.ФЕДУР». Эти слова Б.ПЕНЧУК пояснил тем, что люди, которые соприкасались с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ в момент, когда против него было возбуждено уголовное дело, оставались в выигрыше.

В то же время Б.ПЕНЧУК уверен, что затянувшееся закрытие уголовного дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА является для последнего проигрышем. «Это проигранные мечты, потерянные мечты, потому что он рассчитывал, что будет свободным (имеется в виду закрытие уголовного дела – УНИАН) еще прошлым летом», - отметил Б.ПЕНЧУК.

Он также считает, что закрытие дела Б.КОЛЕСНИКОВА «для правящей сегодня партии - это неплохой заработок… Но и проигрыш, потому что в их составе есть «троянские кони», которые, играя карту с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ и с Р.АХМЕТОВЫМ, заложили сами под себя бомбу замедленного действия».

По мнению Б.ПЕНЧУКА, если бы нынешняя «правящая команда» была абсолютно последовательной, и если бы хотя бы частично начала бы выполнять обещания, данные народу на Майдане, не пропало бы самое главное – доверие народа.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.