Украина может вступить в ВТО без Киргизии?

Украина намерена при отсутствии прогресса в переговорах с Киргизией в рамках рассмотрения заявки на вступление во Всемирную торговую организацию настаивать на праве большинства в Рабочей группе.

Об этом УНИАН заявил министр экономки Арсений ЯЦЕНЮК.

Между тем, он отметил, что данный вариант возможе н в случае принятия Верховной Радой необходимого пакета законопроектов. Министр также подчеркнул, что Украина будет продолжать переговоры с Киргизией.

А. ЯЦЕНЮК считает, что требования киргизской стороны об открытии украинского рынка для беспошлинного импорта продукции АПК «не имеют подтверждения», поскольку возможности Киргизии по обеспечению собственного внутреннего рынка данной продукцией составляет 40%.

«О каком экспорте в Украину может идти речь?», – сказал А. ЯЦЕНЮК.

Между тем, по словам министра, между Киргизией и Украиной уже действует соглашение о зоне свободной торговли, которое позволяет осуществлять беспошлинную торговлю продукцией АПК.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в ходе очередного заседания рабочей группы по вступлению Украины в ВТО, проходившего в Женеве, Киргизия выдвинула требование снизить импортные пошлины на аграрную продукцию. При этом Киргизия согласилась вынести за рамки переговоров вопрос о выплате долга Украиной в размере 27 млн. долл.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

В настоящее время Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем. 31 мая с.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнение по тарифным обязательствам к двустороннему договору по взаимному доступу на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, начавшихся в 1946 году.

Ныне в состав ВТО входит 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга (ратификация должна пройти в июне 2006 года).