Путину разрешили убивать террористов за пределами РФ
17:47, 05 июля 2006Политика
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Госдума России приняла закон
Государственная Дума России приняла закон, разрешающий Президенту РФ использовать Вооруженные силы РФ и спецслужбы для борьбы с международным терроризмом за пределами страны.
При необходимых 226 голосах за документ проголосовали 429 депутатов, сообщает РИА «Новости».
Документ подготовлен в связи с недавней ратификацией Россией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и принятием Госдумой закона "О противодействии терроризму".
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