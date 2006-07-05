Путину разрешили убивать террористов за пределами РФ

17:47, 05 июля 2006
Политика
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Госдума России приняла закон

Государственная Дума России приняла закон, разрешающий Президенту РФ использовать Вооруженные силы РФ и спецслужбы для борьбы с международным терроризмом за пределами страны.

При необходимых 226 голосах за документ проголосовали 429 депутатов, сообщает РИА «Новости».

Документ подготовлен в связи с недавней ратификацией Россией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и принятием Госдумой закона "О противодействии терроризму".

 

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