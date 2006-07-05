Регионы готовы тихо умереть на пороге врага?

Народные депутаты из фракции Партии регионов акцию голодовки собираются проводить в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам член фракции Партии регионов Олег ЦАРЁВ.

Он напомнил, что сегодня было сделано заявление от имени 20 народных депутатов этой фракции, что в случае, если не будут выполнены требования о пропорциональном распределении парламентских комитетов, то эти 20 народных депутатов объявят голодовку в знак протеста.

О.ЦАРЁВ сказал, что голодовка будет проходить в сессионном зале, чтобы потом никаких не было обвинений в том, что эти депутаты где-то питаются на стороне.

Он считает, что в борьбе с несправедливостью у человека всегда был «последний способ – это прийти и тихо умереть на ступеньках перед порогом своего врага, и хотя бы этим сделать ему неприятно».

О.ЦАРЁВ выразил надежду, что народным депутатам из фракции Партии регионов не «придется голодать, а тем более умирать».