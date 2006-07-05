На острове Змеиный появится населенный пункт

Решение о создании населенного пункта Белый на острове Змеиный приняли сегодня депутаты Одесского областного совета по результатам рассмотрения обращений Вилковского городского и Килийского районного советов.

Как передает корреспондент УНИАН, целью создания населенного пункта, говорится в решении облсовета, «является обеспечение необходимых условий для развития научного туризма и рыболовства, а также для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности людей, проживающих на острове».

Облсовет будет ходатайствовать перед Верховной Радой Украины об утверждении названия населенного пункта Белый как соответствующего историческому названию острова.

Депутаты облсовета также приняли решение о выделении 200 тыс. грн. на обустройство этого населенного пункта.

С просьбой выделить средства обратился к сессии облсовета и.о. председателя облгосадминистрации Николай ЗВЯГИНЦЕВ. Он подчеркнул, что без этих денег нельзя заказать проектно-сметную документацию для работ по обустройству поселка.

Депутаты внесли соответствующие изменения в областной бюджет на текущий год.

Еще 300 тыс. грн. будет выделено из государственного бюджета.