Певица Жасмин подала на развод

Известная певица Жасмин, на прошлой неделе госпитализированная со следами побоев и черепно-мозговой травмой, подает на развод с мужем.

Как следует из заявления певицы, ее супруг, 46-летний бизнесмен Вячеслав Семендуев, избивал ее и угрожал убийством. Родственники певицы публично заявили, что не намерены прощать обиду. В то же время сам Семендуев отрицает свою причастность к недавнему избиению супруги.

Если развод состоится, то он будет сложным, ведь оба супруга - весьма состоятельные люди. Раздел имущества может привести к новому конфликту, который неизбежно придется решать в суде.

29-летняя певица призналась родственникам, что ее избил супруг. Все десять лет совместной с Семендуевым жизни были для певицы неспокойными. Но она семейные неурядицы держала в тайне и терпела.

Cупруг Жасмин Вячеслав Семендуев отрицает свою причастность к избиению. По его словам, некоторое время назад они с Жасмин расстались. Однако он продолжал выполнять обязанности ее продюсера до оформления юридических нюансов. Как он считает, то, что в средствах массовой информации называется "семейной драмой Жасмин", на самом деле хорошо спланированная провокация в его адрес, целью которой является развод, получение львиной доли имущества и активов его компаний.

По словам Семендуева, за 10 лет совместной жизни он ни разу не ударил жену, между ними не было ни одного скандала. Как считает бизнесмен, не исключено, что в жизни его супруги появился определенный человек, который и стоит за всей этой историей.

По материалам News.ru