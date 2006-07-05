Большинство и коалиция продолжили переговоры
16:01, 05 июля 2006Политика
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Об этом сообщил Азаров
В Верховной Раде в 15.00 продолжились переговоры парламентской коалиции и оппозиции по решению конфликтной ситуации в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ.
Как сообщалось раньше, несогласованным между коалицией и оппозицией остается вопрос принципа распределения комитетов парламента.
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