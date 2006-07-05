”Пора” требует уволить генпрокурора Медведько

Гражданская партия «Пора» обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием освободить от должности генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО за закрытие 30 июня уголовного дела в отношении бывшего председателя Донецкого областного совета Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Как говорится в заявлении «Поры», переданном агентству УНИАН, партия заявляет, что “ответственность за закрытие дела КОЛЕСНИКОВА ложится на генпрокурора А.МЕДВЕДЬКО, который не сумел довести до завершения следствие».

Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. В августе Генпрокуратура завершила досудебное следствие по делу Б.КОЛЕСНИКОВА.

30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении народного депутата Б.КОЛЕСНИКОВА на основании статьи 213 Уголовного кодекса (недоказанность причастности к преступлению).